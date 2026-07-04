Ευτυχισμένα δηλώνουν 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα- Οι περιοχές, το φύλο και η σχέση με το σχολείο

Περίπου, οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα - ποσοστό 77,94% - δηλώνουν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 2024–2025, σύμφωνα με τη μελέτη της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ, με τίτλο «Η χαρτογράφηση της ευτυχίας των παιδιών στην Ελλάδα».

Διαπιστώνεται ότι η ευτυχία των παιδιών εξαρτάται από την περιφέρεια κατοικίας, τη σχολική βαθμίδα, το φύλο, τη δομή και το μέγεθος της οικογένειας, τη σχολική επίδοση, την εθνικότητα, τις επιμέρους διαστάσεις της παιδικής ευημερίας, την υποστήριξη από συνομηλίκους, την ικανοποίηση από τη γειτονιά και την ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή.

Ειδικότερα, υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας, στα παιδιά μικρότερων σχολικών βαθμίδων, στα αγόρια, στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς, στα παιδιά με έναν ακόμη αδελφό ή

αδελφή, στα παιδιά με καλή σχολική επίδοση, στα παιδιά ελληνικής εθνικότητας, στα παιδιά που ευημερούν, στα παιδιά που απολαμβάνουν υψηλή υποστήριξη από τους συνομηλίκους τους, στα παιδιά που δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά

τους και στα παιδιά που εμφανίζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την καθημερινή τους ζωή.

Παρόλο που η περιφέρεια και η γειτονιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευτυχία των παιδιών, ωστόσο αυτή δεν επηρεάζεται από το αν η περιοχή κατοικίας είναι αστική ή αγροτική/ορεινή/νησιωτική.

Η αίσθηση της ευτυχίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:



- Στην πρώτη τριάδα με την υψηλότερη ευτυχία των παιδιών συναντάμε το Βόρειο Αιγαίο (84,13%), την Κρήτη (84,03%) και τη Θεσσαλία (82,80%), ενώ ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία (82,08%), η Πελοπόννησος (80,81%) και η Κεντρική Μακεδονία (80,47%). Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών (68,97%).

ΚΕΠΕ

- Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από το Δημοτικό (91,00%) στο Γυμνάσιο (81,65%) και στο Λύκειο (67,26%)

- Μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών (82,99%) δηλώνουν ευτυχισμένα συγκριτικά με τα κορίτσια (74,01%)

- Τα υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά που διαβιούν με δύο γονείς (79,23%), ενώ τα χαμηλότερα στα παιδιά που διαβιούν σε μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα (72,35%)

- Τα ποσοστά ευτυχισμένων παιδιών μειώνονται προοδευτικά από την καλή επίδοση (80,55%) στη μέτρια (76,24%) και στη μη καλή (64,81%)

- Τα παιδιά που έχουν ακόμα ένα αδελφό/ή καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας (80,54%), συγκριτικά με τα μοναχοπαίδια αλλά και με τα παιδιά που έχουν από δύο ακόμα αδέλφια και πάνω. Τα ποσοστά ευτυχίας τείνουν να μειώνονται στις πολυμελείς οικογένειες, ιδιαίτερα στις οικογένειες με έξι ή περισσότερα παιδιά

- Τα παιδιά ελληνικής εθνικότητας (79,69%) καταγράφουν υψηλότερο επίπεδο ευτυχίας από ό,τι τα παιδιά άλλης εθνικότητας (74,03%).



ΚΕΠΕ

ΚΕΠΕ