Εύβοια: 31χρονος παρέσυρε με ΙΧ 84χρονη σε προαύλιο σπιτιού - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

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Στη σύλληψη ενός 31χρονου οδηγού προχώρησε η αστυνομία στην Εύβοια, μετά τον τραυματισμό μίας 84χρονης γυναίκας σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Ψαχνά.

Το περιστατικό έγινε σε προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας, όταν ο 31χρονος επιχείρησε να κάνει οπισθοπορεία με το ΙΧ του, σύμφωνα με το eviaonline.

Ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο 31χρονος υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες φέρεται να προέκυψε χρήση κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.