Εύβοια: 37χρονη δασκάλα στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση από τον 22χρονο σύντροφό της

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Νότια Εύβοια, όπου μια 37χρονη εκπαιδευτικός κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροδοτήθηκε από έντονη ζηλοτυπία.

Ειδικότερα, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μαρμάρι, όταν ο 22χρονος σύντροφος της γυναίκας φέρεται να της επιτέθηκε βίαια, μετατρέποντας έναν καβγά σε σκληρή σωματική κακοποίηση. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο eviathema, ο καβγάς πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Η δασκάλα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η γυναίκα υπέβαλε άμεσα μήνυση, ενεργοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες των αρχών, που διερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες του νέου αυτού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.