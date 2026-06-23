Λήξη συναγερμού στην Εύβοια; Συνελήφθη ο 45χρονος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, στο χωριό Ασμίνιο στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, με άνδρα να έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του και να έβαλε φωτιά. Με την επέμβαση της Αστυνομίας και των ειδικών διαπραγματευτών, το σοβαρό επεισόδιο είχε αίσιο τέλος λίγες ώρες αργότερα.

Ο 45χρονος, που είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του αρνούμενος να βγει παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, συνελήφθη τελικά από τις αστυνομικές αρχές.



Νωρίτερα, ο άνδρας είχε βάλει φωτιά στον χώρο της οικίας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του evia online είχε αυτοτραυματιστεί και εκτόξευσε απειλές.



Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.



Ο 46χρονος οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.



Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Βόρεια Εύβοια, καθώς για αρκετή ώρα η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού μέχρι την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης.