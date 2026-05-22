Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων - Δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά ο οδηγός

Άγιο είχε ένας 50χρονος οδηγός στην Εύβοια, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 80 μέτρων, σε ένα τροχαίο που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς που αντίκρισαν το όχημα εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline.gr, ο 50χρονος κατάφερε να βγει σώος από το αυτοκίνητο, χωρίς να φέρει τραυματισμούς, παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και το μεγάλο ύψος της χαράδρας.

Περαστικοί οδηγοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον άνδρα, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να ελέγξουν την περιοχή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς δεν υπέστη ούτε γρατζουνιά.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν άγνωστα, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στη χαράδρα.