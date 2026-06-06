Εύβοια: Χειροπέδες σε 50χρονο για τη φωτιά που απείλησε σπίτια στη Νέα Αρτάκη

Οι αρχές της Εύβοιας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα, κατοίκου της Νέας Αρτάκης, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr, οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, τον συνέλαβαν ως υπεύθυνο για τη φωτιά στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες με μηχάνημα (φορτωτή).



Η πυρκαγιά λοιπόν φαίνεται να προκλήθηκε από σπίθα σε σίδερο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.



Αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.