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Εύβοια: Χειροπέδες σε 50χρονο για τη φωτιά που απείλησε σπίτια στη Νέα Αρτάκη

Η πυρκαγιά φαίνεται πως προκλήθηκε από σπίθα σε σίδερο στο σημείο όπου ο συλληφθείς πραγματοποιούσε εργασίες με φορτωτή.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Οι αρχές της Εύβοιας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα, κατοίκου της Νέας Αρτάκης, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr, οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, τον συνέλαβαν ως υπεύθυνο για τη φωτιά στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες με μηχάνημα (φορτωτή).

Η πυρκαγιά λοιπόν φαίνεται να προκλήθηκε από σπίθα σε σίδερο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.

Αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.

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