Εύβοια: Χιλιάδες μικρές μέδουσες εμφανίστηκαν σε παραλία της Χαλκίδας

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η νέα μαζική εμφάνιση μικρών μεδουσών σε παραλία της Εύβοιας, με το φαινόμενο να γίνεται ιδιαίτερα έντονο τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του evima.gr, οι εικόνες που καταγράφηκαν στην παραλία είναι εντυπωσιακές, καθώς χιλιάδες μικρές μέδουσες έχουν καλύψει την ακτή και τα ρηχά νερά, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και λουόμενους που βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, η εμφάνιση των μεδουσών έγινε ξαφνικά, ενώ αρκετοί επισημαίνουν ότι η συγκέντρωσή τους είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Οι ειδικοί εξηγούν πως τέτοιου είδους φαινόμενα συνδέονται συχνά με τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, παράγοντες που ευνοούν τη μετακίνηση και τη συγκέντρωση μεδουσών σε παράκτιες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες από την παραλία έχουν ήδη κάνει τον γύρο των social media, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις και ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε παραλίες της Εύβοιας λίγο πριν από την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.