Εύβοια: «Γέμισαν» με μωβ και καφέ μέδουσες οι ακτές - Πρωτόγνωρες εικόνες για την εποχή
Έντονη ανησυχία προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παρουσία μεδουσών σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας, μεταβάλλοντας αισθητά την εικόνα των ακτών και εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των λουόμενων.
Συγκεκριμένα, καταγράφεται αξιοσημείωτη συγκέντρωση μωβ και καφέ μεδουσών, οι οποίες κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους σε ρηχά νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκαλεί ανησυχία τόσο στους επισκέπτες όσο και στους μόνιμους κατοίκους.
Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το φαινόμενο στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου οι μέδουσες εκτείνονται σε θαλάσσια ζώνη που αγγίζει τα πέντε ναυτικά μίλια, συνθέτοντας μια εικόνα πρωτόγνωρη για την εποχή και την περιοχή.
Οι κάτοικοι παρακολουθούν με έκδηλη αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η καθημερινότητά τους επηρεάζεται άμεσα, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι η εξάπλωση των μεδουσών συνδέεται άμεσα με τη διατάραξη της θαλάσσιας ισορροπίας. Η μείωση των φυσικών τους θηρευτών, όπως ορισμένα είδη ψαριών που παραδοσιακά συγκρατούσαν τον πληθυσμό τους, φαίνεται να αφήνει ανεξέλεγκτο το φαινόμενο, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω εξάπλωση.
Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα:
- Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.
- Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
- Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.
- Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.
- Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.
- Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.