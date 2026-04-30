Εύβοια: «Γέμισαν» με μωβ και καφέ μέδουσες οι ακτές - Πρωτόγνωρες εικόνες για την εποχή

Έντονη ανησυχία προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παρουσία μεδουσών σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας, μεταβάλλοντας αισθητά την εικόνα των ακτών και εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια των λουόμενων.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται αξιοσημείωτη συγκέντρωση μωβ και καφέ μεδουσών, οι οποίες κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους σε ρηχά νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκαλεί ανησυχία τόσο στους επισκέπτες όσο και στους μόνιμους κατοίκους.

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το φαινόμενο στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου οι μέδουσες εκτείνονται σε θαλάσσια ζώνη που αγγίζει τα πέντε ναυτικά μίλια, συνθέτοντας μια εικόνα πρωτόγνωρη για την εποχή και την περιοχή.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν με έκδηλη αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η καθημερινότητά τους επηρεάζεται άμεσα, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι η εξάπλωση των μεδουσών συνδέεται άμεσα με τη διατάραξη της θαλάσσιας ισορροπίας. Η μείωση των φυσικών τους θηρευτών, όπως ορισμένα είδη ψαριών που παραδοσιακά συγκρατούσαν τον πληθυσμό τους, φαίνεται να αφήνει ανεξέλεγκτο το φαινόμενο, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω εξάπλωση.

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα: