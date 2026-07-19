Εύβοια: Νεκρός εντοπίστηκε 68χρονος που έκανε μπάνιο στην παραλία του Ασμήνιου

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Κυριακής το μπάνιο στη θάλασσα για έναν 68χρονο άνδρα στον οικισμό Κεφάλες, στο Ασμήνιο της Βόρειας Εύβοιας.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Eviathema.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από λουόμενους να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα. Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στην παραλία, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τον ανασύρουν στην ακτή και να ειδοποιούν τις αρμόδιες Αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 68χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.



Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η προβλεπόμενη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.