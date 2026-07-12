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Εύβοια: Οδηγός μηχανής παρασύρθηκε από αγριογούρουνα και νοσηλεύεται με κατάγματα

Το τροχαίο σημειώθηκε σε οικισμό του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

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Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο με κοπάδι αγριογούρουνων, το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, στην Εύβοια.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline.gr, τα αγριογούρουνα παρέσυραν τον οδηγό στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με κατάγματα. Τελικά, μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται.

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