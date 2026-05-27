Εύβοια: Πήγε να πάρει τον κουβά και βρήκε μέσα φίδι - Βίντεο από την «απρόσμενη» συνάντηση

Μια συνάντηση που σίγουρα δεν περίμενε είχε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) μια γυναίκα στην Άτταλη της Εύβοιας, όταν πήγε να χρησιμοποιήσει τον κουβά στην αυλή του σπιτιού της, εντοπίζοντας μέσα ένα φίδι.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα επικοινώνησε άμεσα με την εθελοντική ομάδα της ΜΕΚΕ (Μάχιμοι Εθελοντές Κεντρικής Εύβοιας). Μέλος της ομάδας έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι από τον χώρο.

Η απομάκρυνση του φιδιού καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο εθελοντής της ΜΕΚΕ να κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις.