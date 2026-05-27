Εύβοια: «Πλημμύρισε» από πιστούς η γιορτή του θαυματουργού Αγίου Ιωάννη του Ρώσου

Χιλιάδες προσκυνητές κατέκλυσαν σήμερα, Τετάρτη 27/5, το Νέο Προκόπι στην Εύβοια, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθοδοξίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το κέντρο του προσκυνήματος γέμισε ασφυκτικά, καθώς πιστοί κάθε ηλικίας έφτασαν για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να τιμήσουν τον Άγιο, του οποίου το ιερό λείψανο φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό της περιοχής.

πηγή: Evima

Η Εύβοια στο επίκεντρο της θρησκευτικής κατάνυξης

Η Εύβοια έχει μετατραπεί σήμερα σε τόπο μεγάλου προσκυνήματος, με τη λιτανεία και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις να δημιουργούν μια βαθιά κατανυκτική ατμόσφαιρα. Το πλήθος των πιστών που συρρέει από όλη την Ελλάδα αναδεικνύει το ισχυρό θρησκευτικό δέσιμο με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, αναφέρει το Evima.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι εδώ και δεκαετίες συνδεδεμένος με μαρτυρίες για θαυματουργικές παρεμβάσεις, θεραπείες και βοήθεια σε στιγμές δοκιμασίας. Η πίστη στο πρόσωπό του έχει εξαπλωθεί πολύ πέρα από τα όρια της χώρας, κάνοντάς τον έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης παράδοσης.

Η ημέρα αυτή αποτελεί σταθερά μια μεγάλη σύναξη πίστης και ελπίδας. Χιλιάδες προσκυνητές επιστρέφουν κάθε χρόνο στο «σπίτι» του Αγίου στο Νέο Προκόπι, δίνοντας στην Εύβοια τον χαρακτήρα ενός από τους κορυφαίους θρησκευτικούς προορισμούς της χώρας.