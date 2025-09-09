Εύβοια: Πού οφείλεται το έντονο βουητό που συνόδευσε τον σεισμό - Γιατί «ταρακουνήθηκε» η Αττική

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που «χτύπησε» τη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου και ταρακούνησε τόσο την Εύβοια, όσο και την Αττική. Ο σεισμός «άγγιξε» τους 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ ανησυχία προκάλεσε και το έντονο βουητό που τον συνόδευσε.

«Μας αιφνιδίασε, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί εξαρχής διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Έχουμε δηλαδή καταγεγραμμένους σεισμούς στην περιοχή μέχρι αυτό το μέγεθος», εξήγησε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ενώ συνέχισε επισημαίνοντας ότι «κράτησε αρκετά και με μεγάλη ένταση κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Αττικής και σε όλες σχεδόν τις περιοχές του λεκανοπεδίου γιατί ήταν αφενός επιφανειακός ο σεισμός, ήταν πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό και σε πυκνό οικιστικό ιστό και βεβαίως τα υψηλότερα κτίρια ήταν εκείνα που κουνήθηκαν πιο έντονα».

Αναφορικά με το έντονο βουητό που συνόδευσε τον σεισμό, εξήγησε ότι «έχει να κάνει και με το μικρό εστιακό βάθος και με το γεγονός ότι είναι κοντινού πεδίου ο σεισμός, δηλαδή είναι πολύ κοντά το επίκεντρο, οπότε προλαβαίνει ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων να μετατραπεί σε ηχητικά κύματα και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι είμαστε μέσα σε αστικό χώρο, οπότε προκύπτει και ήχος από τα κινούμενα αντικείμενα».

Σχετικά με το εάν αυτή η σεισμική δόνηση μπορεί να διεγείρει και άλλα, κοντινά ρήγματα, όπως αυτό του Ωρωπού επεσήμανε ότι «ισχύει αυτό, αλλά έχει εξαιρετικά μικρές πιθανότητες. Στον Ωρωπό έχουμε αρκετά μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν αρκετά μεγάλους σεισμούς μέχρι 6 βαθμούς, 6,1 βαθμούς, 6,2 βαθμούς. Η αγωνία μας όμως το πρώτο χρονικό διάστημα ήταν να δούμε ακριβώς το επίκεντρο, δηλαδή ανθρώπινο μυαλό και χέρι να καθορίσει το επίκεντρο του σεισμού. Όταν το καθορίσαμε, μαζί και τα άλλα στοιχεία, τη διεύθυνση του ρήγματος, την κίνηση του ρήγματος, τότε διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες να ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο ρήγμα».

«Διαπιστώσαμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό, ο οποίος ναι μεν ήταν ενοχλητικός και τρόμαξε την ώρα που εκδηλώθηκε, δεν θα μας προβληματίσει», επισήμανε ο κ. Λέκκας.

Ως προς το ρήγμα, σημειώθηκε «στον υποθαλάσσιο χώρο. Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Αναμένονται μετασεισμοί που θα γίνουν αισθητοί»

Ο γνωστός σεισμολόγος και καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατό σεισμό που είχε επίκεντρο βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας και ανατολικά από το Γραμματικό της ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, σημείωσε πως μέχρι στιγμής ο ισχυρότερος μετασεισμός ήταν στα 2,8 Ρίχτερ αλλά ενδέχεται να υπάρξουν και μεγαλύτερες δονήσεις, οι οποίες θα γίνουν αισθητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου: «Σεισμός 5.2 μεταξύ Νέων Στύρων και Γραμματικού στο νότιο Ευβοϊκό, μάλλον σε υποθαλάσσιο κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται αλλά όχι με σημαντικά μεγέθη, 2.8 ήταν το μεγαλύτερο. Ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι οι οποίοι θα γίνουν αισθητοί. Συνεπώς χρειάζεται να είμαστε ψύχραιμοι».

Μιλώντας στο Mega ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε πως τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή είχαν γίνει μικρότεροι σεισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να εκτιμήσουν την πιθανότητα μιας ισχυρής δόνησης σαν και αυτήν που ταρακούνησε τα ξημερώματα Αττική και Εύβοια.

Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρχουν και άλλοι σεισμοί με μικρότερα μεγέθη - τόνισε ωστόσο πως υπάρχει «επιφυλακτικότητα για τη συνέχεια» καθώς οι επιστήμονες πρέπει να παρακολουθήσουν το φαινόμενο σε μία περιοχή που δεν έχει δώσει στο παρελθόν τόσο ισχυρές δονήσεις.