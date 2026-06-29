Εύβοια: Ρασοφόρος YouTuber έκανε εξορκισμό σε... λαγοκέφαλους - Έλεγε σε 12χρονη να τους πιάσει

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Νοτίου Εύβοιας, με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο ρασοφόρο YouTuber που παριστάνει τον μοναχό και επιχείρησε να κάνει... εξορκισμό σε λαγοκέφαλο.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, όλα ξεκίνησαν όταν ο ρασοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπιζε αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη, τέλεσε αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της.

Μετά τον… εξορκισμό ο ρασοφόρος προέτρεψε την 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει τον λαγοκέφαλο λέγοντας της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο».

Τα λόγια αυτά εξόργισαν τη μητέρα των παιδιών η οποία άρχισε να τραβάει βίντεο τον ρασοφόρο, ο οποίος είχε βγει εκτός εαυτού. Εκείνος της άρπαξε το κινητό και το πέταξε ενώ η μητέρα του είπε πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Τότε ο 48χρονος την έβρισε χυδαία μπροστά στα παιδιά της και άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο.