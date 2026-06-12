Εύβοια: Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

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Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στην Εύβοια, με την κατηγορία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας και κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο.

Ακολούθησε διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 64χρονος ως υπαίτιος.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Τα στοιχεία για τις πυρκαγιές το 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ