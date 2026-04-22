Εύβοια: Ταυτοποιήθηκε σορός που βρέθηκε σε παραλία- Ανήκει σε 82χρονη που εξαφανίστηκε από τη Ραφήνα

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 82χρονης Ευγενίας Καρούσου, η οποία είχε εξαφανιστεί από τη Ραφήνα στα τέλη Ιανουαρίου. Η «Γραμμή Ζωής» ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ότι η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή, ύστερα από μήνες ερευνών και κινητοποίησης μέσω SILVER ALERT.

Η 82χρονη είχε χαθεί το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από το σπίτι της για έναν περίπατο σε κοντινή παραλία και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι συγγενείς της ενημέρωσαν τη «Γραμμή Ζωής» το βράδυ της 23ης Μαρτίου 2026, η οποία, αφού συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT για τον εντοπισμό της.

Στις 15 Απριλίου 2026, η υπηρεσία έλαβε κρίσιμη πληροφορία, καθώς το Λιμεναρχείο Αλιβερίου είχε εντοπίσει στις 7 Απριλίου 2026 μια σορό σε προχωρημένη σήψη στην παραλία Γαλάζια Λίμνη, στον Δήμο Κύμης–Αλιβερίου στην Εύβοια. Το φύλο και η ηλικία δεν ήταν εξαρχής δυνατό να προσδιοριστούν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκε στη δυστυχώς στην 82χρονη Ευγενία Καρούσου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων της με τον πιο επώδυνο τρόπο.