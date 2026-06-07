Εύβοια: Βίντεο από την κατολίσθηση στο όρος Καντήλι που προκάλεσε ο σεισμόρ των 5,2 Ρίχτερ

Η τρίτη και η μεγαλύτερη από τις δονήσεις προκάλεσε αποκόλληση βράχων και μεγάλου όγκου χωμάτων από τις πλαγιές του βουνού.

Ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια / Φωτ.: FLASH
Ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια / Φωτ.: FLASH
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή.

Το νησί ταρακουνήθηκε σήμερα Κυριακή 7 Ιουλίου από τρεις σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.

Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Ath☘️ens🇵🇸

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.

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