«Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίας του γιου μου» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Ο Έλληνας ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε εμπλοκή σε θανατηφόρο επίθεση στο Σίδνεϊ πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη από την αστυνομία. το πρωί της Κυριακής, με την υπόθεση να απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και Αυστραλία.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, η μητέρα του μίλησε στην εκπομπή «Live News», προχωρώντας σε σειρά ισχυρισμών για την υπόθεση και το παρελθόν της οικογένειας.

«Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»

Η ίδια υποστήριξε ότι τόσο ο γιος της όσο και η ίδια έχουν στοχοποιηθεί στο παρελθόν.

«Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίες του Τζέιμς μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου, και εμένα κόντεψαν να με σκοτώσουν. Πάλεψα στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα υποστήριξε επίσης ότι ο γιος της είχε βρεθεί σε κατάσταση άμυνας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες εις βάρος του.

«Αυτός ήτανε σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουνε κατηγορήσει άδικα», δήλωσε.

Παράλληλα, προχώρησε και σε αναφορές για εγκληματική οργάνωση και σχέδιο εις βάρος της οικογένειάς της, χωρίς να προσκομίζει σχετικά στοιχεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορές σε πρόσωπα και περιστατικά που, όπως είπε, συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του Παναγιώτη Δαλαμάγκα, ενώ μίλησε και για τον ρόλο τρίτων προσώπων, όπως τους αποδίδει η ίδια.

«Λυπάμαι και αυτήν τη μάνα που έχασε τον γιο της», ανέφερε κλείνοντας, αναφερόμενη στην άλλη πλευρά της υπόθεσης.