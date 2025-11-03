F-35 με ελληνικά εθνόσημα – Μήνυμα προς Άγκυρα λίγες μέρες μετά το deal για τα Eurofighter

Μαθήματα μάρκετινγκ παρέδωσε η Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν είναι μόνο υπογραφές φαραωνικών συμβολαίων μα και εικόνα και συναίσθημα. Η κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 των μαχητικών κρούσης που φιλοδοξούν να γίνουν το «τυποποιημένο» μαχητικό των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων προχώρησε σε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Πιο συγκεκριμένα ο επίσημος λογαριασμός της Lockheed Martin Europe στην πλατφόρμα Χ (Twitter) δημοσίευσε μια καλλιτεχνική απεικόνιση ενός F-35 που φέρει ελληνικά εθνόσημα, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα:

«Δυναμώνουμε τις συμμαχίες, διασφαλίζουμε τους αιθέρες. Οι ουρανοί της Ευρώπης είναι πιο ασφαλείς με το @theF35. Για την Ευρώπη και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αλλάζει τους όρους εμπλοκής στο πεδίο όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, την κυριαρχία και την ετοιμότητα.»

Δυναμώνουμε τις συμμαχίες, διασφαλίζουμε τους αιθέρες. 💪✈️



Οι ουρανοί της Ευρώπης είναι πιο ασφαλείς με το @thef35. Για την Ευρώπη και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αλλάζει τους όρους εμπλοκής στο πεδίο όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, την κυριαρχία και την ετοιμότητα. 🇬🇷 pic.twitter.com/ziXpbcUST9 — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) November 3, 2025

Η ανάρτηση έγινε ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα αγγλικά, με το F-35 να φέρει καθαρά ελληνικά διακριτικά στο κάθετο σταθερό, στην άτρακτο και στις πτέρυγες.

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η δημοσίευση ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τουρκίας – Ηνωμένου Βασιλείου για την προμήθεια Eurofighter Typhoon. Η Lockheed Martin, κατασκευάστρια του μαχητικού πέμπτης γενιάς, φαίνεται πως έστειλε το δικό της μήνυμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ και υπενθυμίζοντας την προοπτική ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα F-35.

Τα πρώτα ελληνικά F-35 μετά το 2027

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένεται να παραδοθούν το 2028 – 2029, ενώ θα βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2027. Η Αθήνα έχει ήδη καταθέσει Letter of Request (LOR) για 20 αεροσκάφη F-35A, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 20 στο μέλλον. Η διαδικασία προχωρά μέσω του μηχανισμού Foreign Military Sales (FMS) των ΗΠΑ. Με την απόκτηση των F-35, η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει έναν στόλο 4ης και 5ης γενιάς, πλάι στα Rafale F3R και τα F-16 Viper, ενισχύοντας σημαντικά την αποτρεπτική της ισχύ.

Η απάντηση στην τουρκική στροφή προς το Λονδίνο

Η Τουρκία προχώρησε πρόσφατα σε συμφωνία-πλαίσιο με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά Eurofighter Typhoon, σε μια προσπάθεια να καλύψει το κενό που άφησε ο αποκλεισμός της από το πρόγραμμα F-35.

Το Eurofighter, προϊόν συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας, είναι ανταγωνιστικό μαχητικό και θεωρείται απάντηση της Ευρώπης στο αμερικανικό F-35.

Η ανάρτηση της Lockheed με το F-35 στα ελληνικά χρώματα, ελάχιστες ημέρες μετά τη συμφωνία Άγκυρας – Λονδίνου, μοιάζει με επικοινωνιακή υπενθύμιση του ποιος κρατά την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία. Πίσω από την εντυπωσιακή φωτογραφία, η ανάρτηση φέρει και ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε κομβικό σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, με ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα. Το F-35 με ελληνικά εθνόσημα λειτουργεί έτσι ως ψηφιακό μήνυμα μάρκετινγκ, αλλά και ως προβολή αμερικανικής ισχύος.