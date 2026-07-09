F-35: Σχέδιο για τα πρώτα ελληνικά μαχητικά το 2029-Η εκπαίδευση των πιλότων, τα έργα στην Ανδραβίδα

Η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων πιλότων στα F35 θα ξεκινήσει μέσα στο 2027, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται πλέον και ένα σενάριο που θα μπορούσε να φέρει τα πρώτα stealth μαχητικά στην Ελλάδα έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Το πρώτο επίσημο χρονικό ορόσημο για την έναρξη της εκπαίδευσης έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τουρκία, δηλώνοντας ότι «οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35».

Σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζεται σε κάθε νέα χώρα που εντάσσεται στο πρόγραμμα του F-35, τα πρώτα αεροσκάφη παραμένουν αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση των πληρωμάτων πριν από την παράδοσή τους.

Ο ελληνικός σχεδιασμός φέρεται να προβλέπει τη μετάβαση στις ΗΠΑ οκτώ πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, τους οποίους θα συνοδεύει κλιμάκιο τεχνικών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα ίδια αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται παράλληλα από Έλληνες χειριστές, πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και δοκιμαστές της Lockheed Martin, ώστε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες πτήσης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης πριν την παράδοση στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Το σενάριο που επισπεύδει την άφιξη των F-35

Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει ότι η κατασκευή των ελληνικών F-35 στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin, στο FortWorth του Τέξας, θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να αποκτήσουν τα ελληνικά διακριτικά μέσα στο 2028, ενώ η πρώτη οκτάδα προβλέπεται να παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το 2030.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ένα εναλλακτικό σενάριο που προβλέπει τον διαχωρισμό της πρώτης παρτίδας των οκτώ μαχητικών σε δύο τετράδες.

Εφόσον το σχέδιο αυτό προχωρήσει, τα τέσσερα πρώτα F-35 θα μπορούσαν να προσγειωθούν στην 117 Πτέρυγα Μάχης μέσα στο 2029, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, επιτρέποντας στην Πολεμική Αεροπορία να ξεκινήσει νωρίτερα τη διαδικασία επιχειρησιακής ένταξης του μαχητικού 5ης γενιάς.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό, μεταξύ άλλων, συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των έργων στην Ανδραβίδα, καθώς η αεροπορική βάση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες υποδομές και να λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για τη φιλοξενία των stealthμαχητικών.

Η «μεταμόρφωση» της Ανδραβίδας

Η 117 Πτέρυγα Μάχης βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη αναβάθμιση της ιστορίας της, καθώς θα αποτελέσει τη μόνιμη βάση των ελληνικών F-35.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικά υπόστεγα και καταφύγια για τα stealth μαχητικά, υποδομές φυσικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, χώρους διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για τη συντήρηση της χαμηλής παρατηρησιμότηταςτων αεροσκαφών.

Το κόστος των έργων υπολογίζεται στα 290-300 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από την ελληνική πλευρά, ενώ όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και το πρόγραμμα διαχείρισης του F-35.