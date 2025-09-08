Φόδελε: Θρήνος για τον 17χρονο οδηγό του φορτηγού που ανετράπη στον ΒΟΑΚ

Θρήνος στην Κρήτη για τον χαμό του 17χρονου που «έφυγε» τόσο άδικα στην άσφαλτο του ΒΟΑΚ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του, τους φίλους και τους συγγενείς του.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία κατάληξη. Ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, πιθανότατα θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο Cretalive ότι κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου, και ο 17χρονος έκανε κίνηση προς αριστερά. Ωστόσο, εν συνεχεία φέρεται να προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη. Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε.

Στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και ένα όχημα της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ανασύροντας το σώμα του 17χρονου. Όμως, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός οδηγός δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και αυτή είναι μία πτυχή που διερευνούν οι Αρχές αν και κατά πόσο έπαιξε ρόλο στο τροχαίο δυστύχημα.