Για περισσότερο από έναν χρόνο -από τα τέλη Αυγούστου του 2025- το κλιμάκιο των Εσωτερικών Υποθέσεων συγκέντρωνε στοιχεία για τα δύο κυκλώματα που κατηγορούνται ότι χορηγούσαν σε ένστολους «εικονικές αποδείξεις» για εκτός έδρας διαμονή σε καταλύματα. Μάλιστα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της έρευνας, έφταναν στους «Αδιάφθορους» νέες καταγγελίες.

Πρόσωπα «κλειδιά» στην υπόθεση η επονομαζόμενη «Μαρκέλλα», όπου με έδρα ένα λογιστικό γραφείο στην Ηλιούπολη, φαίνεται να εξυπηρετούσε καθημερινά αστυνομικούς και στελέχη των άλλων σωμάτων ασφαλείας, με αντίτιμο που ξεκινούσε από τα 170 ευρώ (συν τον αναλογούντα ΦΠΑ) για κάθε «εικονική απόδειξη». Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο σύζυγος της, αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην συνδικαλιστής του αστυνομικού σώματος, ο οποίος υπηρετεί ως αποσπασμένος στα Ιωάννινα. Η πολυσέλιδη δικογραφία των Εσωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 1.300 πρόσωπα: αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων: μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής κι ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος.

Η μεθοδολογία της απάτης και οι «φουσκωμένες» χρεώσεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους «Αδιάφθορους» προέκυψε ότι τα δύο κυκλώματα, αφού πρώτα έρχονταν σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους ένστολους, παρέδιδαν τις «εικονικές αποδείξεις». Στη συνέχεια αυτή τις παρέδιδαν στις υπηρεσίες τους, όπου δεν είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν εάν διέμεναν πράγματι στο συγκεκριμένο ακίνητο ή όχι. Βέβαια, όπως σημειώνουν πηγές με γνώση της έρευνας, ακόμη κι αν έμεναν πράγματι σε καταλύματα το ποσό πληρωμής των αποδείξεων που παρέδιδαν στις υπηρεσίες τους οι ένστολοι ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαν πληρώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μαρκέλλα» και ο «Γιώργος» είχαν γίνει γνωστοί στους κόλπους -κυρίως των αστυνομικών- από στόμα σε στόμα, με τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν τηλεφωνικά και να αναφέρουν σε ποια περιοχή θα πάνε, καθώς και για πόσο χρονικό διάστημα. Με την σειρά τους, τους ενημέρωναν το ποσό που ήθελαν ως «αμοιβή» και προχωρούσαν στην έκδοση της κάθε «εικονικής» απόδειξης μέχρι 500 ευρώ ώστε να μη είναι υποχρεωτική η τραπεζική συναλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποδείξεις δίνονταν ακόμα και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Ακίνητα «φαντάσματα», αχυράνθρωποι και επέκταση στην Ιταλία

Πολλές από τις κατοικίες που είχαν μισθωθεί για τον σκοπό αυτό ήταν ακατάλληλες, καθώς δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα ούτε καν νερό! Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα ακίνητο συνολικού εμβαδού μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, για ένα διάστημα εμφανίζονταν να διαμένουν 23 άτομα! Πολλές από τις «εικονικές» αποδείξεις είχαν εκδοθεί από 9 άλλες εταιρείες που είχαν ιδρυθεί από «αχυρανθρώπους» που προέρχονταν ακόμη κι από το εξωτερικό π.χ. τη Βουλγαρία.

Τέλος, η «Μαρκέλλα» σε μία προσπάθεια να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πελατεία της από το Λιμενικό, καθώς πολλά στελέχη του ΛΣ πήγαιναν για μεγάλα διαστήματα στην Ιταλία, φαίνεται να προχώρησε στη σύσταση εταιρείας στη γειτονική χώρα, καθώς και στη μίσθωση καταλύματος στο λιμάνι της Ανκόνα.