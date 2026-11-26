Υπάρχουν αποφάσεις που παίρνουμε με μια διάγνωση στα χέρια. Άλλες με την επιθυμία να αποκτήσουμε ένα παιδί. Κι άλλες δίπλα στο κρεβάτι ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Τι συμβαίνει όταν η επιστήμη ανοίγει έναν δρόμο και η πίστη μάς καλεί να τον ξανασκεφτούμε; Όλες οι απαντήσεις στο νέο επεισόδιο του «FACES» στο Flash.gr καθώς και στο κανάλι του στο You Tube.

Ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Παντελίδης, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα της Βιοηθικής, συναντά την Εύη Φραγκάκη στην εκπομπή «FACES» του Flash.gr, σε μια συζήτηση για τις πιο προσωπικές αποφάσεις της ζωής μας και τη θέση της Εκκλησίας απέναντί τους.

Είναι αμαρτία η εξωσωματική; Γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει διαφορετικά τη δωρεά γενετικού υλικού, την κατάψυξη ωαρίων και την κρυοσυντήρηση εμβρύων; Τι απαντά ένας πνευματικός σε μια γυναίκα, που θέλει να αποκτήσει μόνη της παιδί, ή σε ένα ζευγάρι, που εξετάζει την παρένθετη μητρότητα;

Η συζήτηση φτάνει στην άμβλωση μετά από προγεννητική διάγνωση, στα όρια ανάμεσα στην πρόληψη και την ευγονική, στη δωρεά οργάνων και στην επιθυμία ενός βαριά ασθενούς να σταματήσει τη θεραπεία του. Πού βρίσκεται ο Θεός, όταν ένας άνθρωπος υποφέρει; Και μπορεί κάποιος να πιστεύει στην Ανάσταση και να επιλέγει την αποτέφρωση;

«Μα πού ακούστηκε ότι έχουμε το δικαίωμα να διώχνουμε τον κάθε άνθρωπο;»: οπατέρας Θεόκλητος, αφηγείται την εμπειρία μιας μητέρας, που δέχθηκε αυστηρή επίπληξη στην εξομολόγηση, επειδή απέκτησε παιδί με δωρεά γενετικού υλικού.