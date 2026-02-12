«Faces»: Η Εύη Φραγκάκη συναντά την Κωνσταντία Δημογλίδου στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής του FLASH TV

Το «Faces», η νέα διαδικτυακή εκπομπή του FLASH TV, με την Εύη Φραγκάκη είναι πλέον στον αέρα! Η εκπομπή φιλοξενεί προσωπικότητες από την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το επιχειρείν που έχουν ουσιαστικό λόγο αλλά και διαδρομή με αποτύπωμα. Η νέα διαδικτυακή εκπομπή του FLASH TV εστιάζει πρωτίστως στα ίδια τα πρόσωπα που το καθένα φέρει τη δική του ιστορία, και όχι στους τίτλους τους.

Η Εύη Φραγκάκη, σε μια ανοιχτή συζήτηση με ανθρώπινη ματιά, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι καλεσμένοι μιλούν όχι μόνο για το έργο τους, αλλά και για τις αμφιβολίες, τις επιλογές και την καθημερινότητά τους. Για τη ζωή τους πίσω από τον δημόσιο ρόλο. «Το Faces είναι για μένα μια συνάντηση. Μια ήρεμη, ουσιαστική κουβέντα, που φέρνει στο προσκήνιο τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο. Χωρίς σκηνικό θορύβου, μόνο ουσία. Είναι η στιγμή που η ιδιότητα υποχωρεί και μιλά η διαδρομή, οι επιλογές και ο άνθρωπος πίσω από αυτές», επισημαίνει η Εύη Φραγκάκη.

Στο πρώτο επεισόδιο του Faces, φιλοξενούμενη είναι η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι στιγμές κρίσεις και η ζωή εκτός Αστυνομίας

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλά για την απόφασή της να ενταχθεί στην Αστυνομία. Αποκαλύπτει τη «ζαβολιά» που έκανε με το μηχανογραφικό των Πανελληνίων, ενώ εξιστορεί την πιο δύσκολη υπόθεση που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Η συζήτηση περνά από το πολύκροτο «ριφιφί», τον Σορίν Ματέι και τις γυναικοκτονίες- υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινωνία- και εξηγεί το «βάρος» της δημόσιας τοποθέτησης όταν εκπροσωπείς έναν θεσμό σε στιγμές κρίσης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλά όμως και για τη μητρότητα. Πώς φροντίζει η ίδια τη σχέση της με τα παιδιά της; Ποιές είναι οι επιλογές διασκέδασης της και πώς αποφορτίζεται;