Φάε πικάντικα φαγητά για να ζήσεις περισσότερο - Ποιο οπωροκηπευτικό μειώνει τον κίνδυνο θανάτου 13%

Η κατανάλωση καυτερής κόκκινης πιπεριάς μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από χιλιάδες ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση, ενισχύουν την ιδέα ότι ορισμένα διατροφικά στοιχεία –ακόμη και τα πιο «πικάντικα»– ίσως παίζουν ρόλο στη μακροζωία.

Τι έδειξε η ανάλυση 16.000 ενηλίκων

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από την εθνική μελέτη υγείας NHANES III, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1988 και 1994 και περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού. Οι επιστήμονες μελέτησαν τους φακέλους από 16.179 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που κάλυπταν διάστημα δύο δεκαετιών και εξέτασαν ποιοι από αυτούς κατανάλωναν καυτερές κόκκινες πιπεριές και ποιοι όχι. Στη διάρκεια περίπου 19 ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 4.946 θάνατοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σαφή διαφορά: το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 21,6% μεταξύ όσων κατανάλωναν καυτερές πιπεριές, έναντι 33,6% σε όσους δεν τις κατανάλωναν. Αυτό μεταφράζεται σε μια σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου, η οποία παρέμεινε ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εισόδημα, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και γενικές διατροφικές συνήθειες. Συνολικά, όσοι έτρωγαν καυτερή πιπεριά εμφάνισαν περίπου 13% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να απομονώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την επίδραση της πιπεριάς, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. Χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα που προσαρμόζουν τα αποτελέσματα ώστε να μην επηρεάζονται από διαφορές στον τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι όσοι τρώνε πικάντικα μπορεί να έχουν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες ή να καπνίζουν περισσότερο. Ακόμη κι έτσι, η συσχέτιση παρέμεινε.

Ωστόσο, η μελέτη δεν δείχνει ότι οι πιπεριές «προστατεύουν» άμεσα από τον θάνατο. Πρόκειται για παρατηρησιακή έρευνα, πράγμα που σημαίνει ότι εντοπίζει συσχετίσεις και όχι αιτία-αποτέλεσμα. Είναι πιθανό άλλοι, μη καταγεγραμμένοι παράγοντες να εξηγούν μέρος του πορίσματος. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες μελέτες από την Ασία που είχαν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα.

Πώς μπορεί να δρουν οι καυτερές πιπεριές στον οργανισμό

Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορους πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση αυτή. Η καψαϊκίνη, το βασικό δραστικό συστατικό της καυτερής πιπεριάς, φαίνεται να ενεργοποιεί συγκεκριμένους υποδοχείς στο σώμα που σχετίζονται με τον μεταβολισμό. Αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να ενισχύει την καύση λίπους και να μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, μιας κατάστασης που συνδέεται με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα.

Επιπλέον, η καψαϊκίνη έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ φαίνεται να επηρεάζει και το μικροβίωμα του εντέρου – τον πληθυσμό των βακτηρίων που ζουν στο πεπτικό σύστημα και επηρεάζουν την υγεία. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση της ροής του αίματος και να έχει προστατευτική δράση έναντι καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα όρια της μελέτης και τι σημαίνουν τα ευρήματα

Για συγκεκριμένες αιτίες θανάτου, όπως καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά, τα ευρήματα δεν ήταν στατιστικά ισχυρά. Υπήρχε μια τάση προς χαμηλότερο κίνδυνο, αλλά δεν ήταν αρκετή για ασφαλή συμπεράσματα. Πιθανότατα αυτό δείχνει ότι η ωφέλεια των πιπεριών αφορά συνολικά την υγεία και όχι κάποιο συγκεκριμένο νόσημα.

Η μελέτη έχει, επίσης, και σημαντικούς περιορισμούς. Η διατροφή των συμμετεχόντων καταγράφηκε μόνο μία φορά, στην αρχή της έρευνας, και βασίστηκε στη μνήμη τους. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την ποσότητα ή το είδος της πιπεριάς, ούτε για το αν καταναλωνόταν φρέσκια ή αποξηραμένη. Επιπλέον, οι διατροφικές συνήθειες μπορεί να άλλαξαν στη διάρκεια των 20 ετών παρακολούθησης.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ότι τα δεδομένα προέρχονται από τον πληθυσμό των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, κάτι που μπορεί να περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε άλλες χώρες ή στη σημερινή εποχή. Οι διατροφικές συνήθειες, αλλά και τα είδη πιπεριάς που καταναλώνονται, διαφέρουν σημαντικά ανά τον κόσμο.

Παρά τους περιορισμούς, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα ότι τα μπαχαρικά και τα πικάντικα τρόφιμα μπορεί να έχουν περισσότερα οφέλη απ’ ό,τι πιστεύαμε. Τονίζουν όμως ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί η σχέση και να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η καυτερή πιπεριά μπορεί να αποτελεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αλλά δεν είναι «μαγική λύση». Η συνολική ποιότητα της διατροφής, η άσκηση και οι υπόλοιπες συνήθειες παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την υγεία και το προσδόκιμο ζωής.