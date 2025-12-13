Φαίδρα Δρούκα: «Μου είπε την ιστορία της, δεν μπορούσα να το αντέξω και μετά την είδα στις ειδήσεις»

Η Αθηναΐς Νέγκα είχε καλεσμένη τη Φαίδρα Δρούκα στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε μαζί της για τον εθελοντισμό που κάνει στο “Χαμόγελο του Παιδιού” και τις ιστορίες των παιδιών που έχει βιώσει και την έχουν σοκάρει. «Είμαι εθελόντρια στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, στο νοσοκομείο, στα παιδιά που από εισαγγελική παρέμβαση πρέπει να μείνουν εκεί, στα κακοποιημένα παιδιά. Στον ελεύθερο χρόνο, από μία έως δύο ώρες, όχι κάθε μέρα βέβαια, δίνεις τις διαθεσιμότητες σου στα κοντινά νοσοκομεία ώστε να κάνεις παρέα σε ένα παιδί που μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ! Μπορεί να φύγει την επόμενη μέρα, μπορεί να το ξαναδείς τρεις, τέσσερις, φορές δηλαδή το πιο... ακραίο που μου έχει συμβεί ήταν τέσσερις φορές. Δεν είναι κάτι που θέλουν όλοι, γιατί και δένεσαι και δένεται.

Την πρώτη φορά που πήγα, μου έτυχε μια τραγικά δύσκολη περίπτωση! Το παιδί αυτό υπάρχει ακόμα στο νοσοκομείο, νομίζω ότι δεν θα φύγει ποτέ. Κάθε φορά που πάω ανεβαίνω με τις σκάλες γιατί πάντα έχω ένα άγχος επειδή δεν σου λένε, τι θα συναντήσεις, δεν ξέρεις τι θα δεις, δεν ξέρεις την ιστορία, ξέρεις μόνο ηλικία. Σου λένε πήγαινε να κάνεις παρέα στη… Μαιρούλα. Η Μαιρούλα μπορεί να μην μιλά καν ελληνικά. Δεν επιτρέπεται να σου πουν πώς βρέθηκε στο νοσοκομείο, ούτε εσύ επιτρέπεται να ρωτήσεις. Τώρα αν σου πει μόνη της Μαιρούλα, γιατί έχει συμβεί και αυτό, να μου μιλήσει πάρα πολύ μια Μαιρούλα... Ήταν κάτι που μετά είδα σε εκπομπές και στις ειδήσεις. Θυμάμαι μόνο ότι ήθελα να καθίσω».

“Υπέροχα πλάσματα” στο σήμερα

Η Δρούκα αναφέρθηκε και στην επιστροφή της σειράς “Υπέροχα πλάσματα” που αναμένεται μέσα στο 2026. «Έχει δοθεί το πράσινο φως για τα “Υπέροχα πλάσματα”. Θα ξεκινήσουμε με το καλό γυρίσματα Γενάρη με Φλεβάρη. Θα είναι η συνέχεια της ιστορίας. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, αφήνομαι στα χέρια της Μυρτώς Κοντοβά.

Από τη στιγμή που αφήσαμε αυτή την ηρωίδα, την Έλλη, με ένα μωρό, τώρα θα πρέπει να δούμε ένα αγόρι 18 χρόνων. Θα δούμε τι έγινε τελικά στη ζωή της. Γνωρίζει άντρες, μένει μόνη της; Δεν ξέρουμε πώς έχει εξελιχθεί, γιατί είναι και καταλυτικές ηλικίες αυτές.

Ήμασταν τότε 35 χρόνων, σε μια άλλη Αθήνα, στα τελευταία καλά, γοητευτικά της Αθήνας, ήταν λίγο πριν από την κρίση, άρα ήταν όλα πολύ όμορφα. Ο κόσμος έβγαινε, ξόδευε, υπήρχε πολλή ζωή το βράδυ».