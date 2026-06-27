Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Χέρι-χέρι στην Πάρο λίγο πριν από τον γάμο της Οικονομάκου

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έδωσαν το «παρών» στο pre-wedding party της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, πραγματοποιώντας μία από τις πιο τρυφερές κοινές εμφανίσεις τους. Το ζευγάρι έφτασε στον χώρο της εκδήλωσης χέρι-χέρι, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης του.

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στην Πάρο

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Φαίη Σκορδά και τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη να περπατούν αγκαλιασμένοι και χέρι-χέρι, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και τρυφερές ματιές, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το μεγάλο πάρτι που άνοιξε την αυλαία του γαμήλιου τριημέρου.

Οι δυο τους, που είναι ζευγάρι εδώ και περίπου πέντε χρόνια, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από τα βλέμματα, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστα τις στιγμές τους στο κυκλαδίτικο νησί.

Γιατί μετατέθηκε ο δικός τους γάμος

Η κοινή τους εμφάνιση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της παρουσιάστριας για τον δικό της γάμο με τον γνωστό αρχιτέκτονα.

Η Φαίη Σκορδά έχει εξηγήσει ότι η απόφαση να μετατεθεί η τελετή δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα στη σχέση τους, αλλά με την επιθυμία της να οργανώσει αυτή τη σημαντική στιγμή χωρίς άγχος και πίεση.

«Θέλω να το ευχαριστηθώ. Δεν είναι ότι καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Είναι απλά επειδή θέλω να γίνει με άνεση και όχι με πίεση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται

Παρότι το αρχικό πλάνο προέβλεπε γάμο μέσα στο καλοκαίρι, οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της παρουσιάστριας οδήγησαν το ζευγάρι στην απόφαση να μεταθέσει το μυστήριο για αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά, ενώ η λίστα των καλεσμένων βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Το ζευγάρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πιο κλειστής τελετής, με τη δεξίωση που θα ακολουθήσει να έχει πιο ανοιχτό χαρακτήρα και πολλούς καλεσμένους.