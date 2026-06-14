Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ο έρωτας, το Μονακό, οι σέξι εμφανίσεις και η… Formula 1

Η Φαίη Σκορδά και ο αγαπημένος της Αλέξανδρος Αθανασιάδης πέρασαν ένα ρομαντικό ΣΚ στο Μονακό με πολύ… βρουμ βρουμ καθώς εκείνες τις μέρες (5 - 7 Ιουνίου) διεξαγόταν το καθιερωμένο Γκραν Πρι!

Η παρουσιάστρια επέλεξε να ανεβάσει τις φωτογραφίες από το ταξίδι της μία εβδομάδα αργότερα και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφικά στιγμιότυπα από το τι έφαγε, που κοιμήθηκε, που βγήκε, αλλά και βίντεο με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Formula 1.

Εκεί που λιώσαμε όμως ήταν με τη φωτογραφία που η Φαίη απεικονίζεται στο πλευρό του Αλέξανδρου και οι δυο τους είναι πολύ χαλαροί και απολαμβάνουν ερωτευμένοι το ταξίδι τους στο πριγκιπάτο της Κυανής Ακτής.

Το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί πολύ σύντομα σε στενό οικογενειακό κύκλο και σε μεταγενέστερο χρόνο θα κάνει ένα μεγάλο πάρτι για φίλους και συνεργάτες.