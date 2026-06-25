Φαίη Σκορδά: Αμηχανία και «μούδιασμα» στο Buongiorno μετά την είδηση ότι η εκπομπή κόβεται

Μια μέρα μετά την είδηση ότι η εκπομπή «Buongiorno» ρίχνει οριστικά αυλαία μετά από δύο σεζόν στο Mega και μια μέρα πριν η Φαίη Σκορδά αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό και η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με υπερπροσπάθεια από την παρουσιάστρια και το πάνελ να φαίνονται χαλαροί και χαρούμενοι, αν και η αμηχανία και η στεναχώρια τους ήταν έκδηλη.

Οι συνεργάτες της άρχισαν να τραγουδούν το «Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι» και η ίδια εμφανώς συγκινημένη και προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της τους είπε: «Μου αφιερώνετε τραγούδι;».

Αμέσως μετά η εκπομπή κύλησε με την κανονική ροή, όπως κάθε μέρα άλλωστε και λίγο αργότερα η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον Θανάση Φουσκίδη - που βγήκε από την αίθουσα σύνταξης - για τα δύο χρόνια που συνεργάστηκαν στην εκπομπή.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή είπε σήμερα το πρωί: «Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμαι. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια. Παρ’ όλα αυτά, είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει.Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει. Χθες όντως μας ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Buogiorno κόβεται. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι» .