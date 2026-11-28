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Ένα μικρόφωνο, μια αγαπημένη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη και η Φαίη Σκορδά να τραγουδά μαζί με τους φίλους της. Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο πίσω της τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις και απόλαυσε μια βραδιά γεμάτη μουσική και κέφι.

Στην παρέα της βρέθηκαν ο γνωστός PR manager Γιώργος Ντάβλας και ο τραγουδιστής Άκης Δείξιμος, με τη φιλική συνάντηση να εξελίσσεται σε ένα αυθόρμητο μουσικό γλέντι.

Οι τρεις τους τραγούδησαν το «Ανήκω σε μένα», μία από τις γνωστότερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη Φαίη Σκορδά να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή.

Η μουσική βραδιά είχε και λίγο Γιάννη Πάριο, με τον Γιώργο Ντάβλα και τον Άκη Δείξιμο να ενώνουν τις φωνές τους στο αγαπημένο «Τι θέλεις να κάνω».

Η αφιέρωση του Γιώργου Ντάβλα

Το μουσικό στιγμιότυπο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ο Γιώργος Ντάβλας, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν μια αφιέρωση στην παρουσιάστρια.

«Αφιέρωση στην Φαίη Σκορδά. Ανήκω σε μένα. Με τον εξαιρετικό Άκη», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Η Φαίη Σκορδά, χαμογελαστή και ευδιάθετη, απολάμβανε τη στιγμή, με τον Άκη Δείξιμο και τον Γιώργο Ντάβλα να δίνουν τον μουσικό τόνο στη συνάντηση. Μια διαφορετική εικόνα της παρουσιάστριας από εκείνη που έχουν συνηθίσει καθημερινά οι τηλεθεατές, αυτή τη φορά να τραγουδά για τη δική της διασκέδαση.