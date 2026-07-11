Οι συζητήσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχουν μπει στην τελική ευθεία και ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η Φαίη Σκορδά. Οι πληροφορίες θέλουν την παρουσιάστρια να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στον ΑΝΤ1, με τις δύο πλευρές να έχουν προχωρήσει τις επαφές τους και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα να πληθαίνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, οι συζητήσεις ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά και τη διοίκηση του ΑΝΤ1 βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, ενώ απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες ώστε να «κλειδώσει» οριστικά η συνεργασία.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή επιστροφή της στο κανάλι όπου πέρασε πολλά χρόνια της τηλεοπτικής της πορείας. Αυτό που συζητείται έντονα είναι και ο ρόλος που θα αναλάβει, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται δύο διαφορετικά τηλεοπτικά πρότζεκτ.

Σενάρια για το Σαββατοκύριακο και το «Dancing with the Stars»

Το πρώτο αφορά μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μια πρόταση που, αν προχωρήσει, αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τον σχεδιασμό του προγράμματος του ΑΝΤ1 για τις συγκεκριμένες ημέρες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όνομα της Φαίης Σκορδά βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές του σταθμού και για την παρουσίαση του «Dancing with the Stars», το οποίο εξετάζεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Οι τελικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα

Αν οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, δεν αποκλείεται η παρουσιάστρια να αναλάβει δύο διαφορετικά πρότζεκτ μέσα στην ίδια τηλεοπτική σεζόν, επιστρέφοντας με διπλό ρόλο στο κανάλι από το οποίο αποχώρησε το 2022.

Προς το παρόν, πάντως, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό, καθώς οι τελικές υπογραφές δεν έχουν ακόμη πέσει. Όλα δείχνουν όμως ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τις επίσημες ανακοινώσεις.