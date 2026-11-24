Η Φαίη Σκορδά παρευρέθηκε στο MadWalk 2026 και οι τηλεοπτικές κάμερες της την έπεσαν για να μάθουν τόσο εάν αυτή θα είναι η παρουσιάστρια του νέου «Dancing with the stars» του ΑΝΤ1, όσο και για το πότε θα γίνει ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

«Εγώ, παιδιά, ξέρω ότι το Dancing θα το κάνει η Ζέτα. Αυτό γνωρίζω, αυτό είχα ακούσει», είπε αρχικά η Φαίη και απάντησε για τις προετοιμασίες του γάμου της: «Ακόμα δεν το έχω ζήσει αυτό. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα έχω μία χαλαρότητα. Ακόμα δεν ξέρω, ήταν οι ανάδρομοι; Κάθε μέρα κάτι τυχαίνει. Θα ετοιμαστεί».