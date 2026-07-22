LIFE Φαίη Σκορδά Showbiz

Φαίη Σκορδά: Φτιάχνει κορμί στο πιλάτες και τρέχει για βουτιές

Η παρουσιάστρια φροντίζει τη σιλουέτα της, γιατί πλησιάζει ο γάμος και θέλει να δείχνει κούκλα μέσα στο νυφικό της!

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Λίγος καιρός απομένει μέχρι τη στιγμή που η Φαίη Σκορδά θα ντυθεί και πάλι νυφούλα και θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, οπότε τι;

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Οπότε μέχρι τότε η παρουσιάστρια πρέπει να είναι fit και sexy και αυτό κάνει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή προσέχει τη διατροφή της και έχει βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά της.

Η παρουσιάστρια φροντίζει τον εαυτό της, ξεκουράζεται, κάνει τους ορούς με τις βιταμίνες της, πάει για πιλάτες και μετά κολυμπάει κιόλας για να χαλαρώσει και να γυμναστεί περαιτέρω και χωρίς τραυματισμούς μέσα στο νερό.

Η Φαίη μοιράστηκε μαζί μας στο Ιnstagram την καθημερινή της ρουτίνα στο pilates studio όπου γυμνάζεται και στη συνέχεια ανέβασε και ένα βίντεο από την παραλία, γιατί το καλοκαίρι έτσι πρέπει να το περνάει κανείς!

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LIFE Φαίη Σκορδά Showbiz

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