Φαίη Σκορδά: Φτιάχνει κορμί στο πιλάτες και τρέχει για βουτιές

Λίγος καιρός απομένει μέχρι τη στιγμή που η Φαίη Σκορδά θα ντυθεί και πάλι νυφούλα και θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, οπότε τι;

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Οπότε μέχρι τότε η παρουσιάστρια πρέπει να είναι fit και sexy και αυτό κάνει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή προσέχει τη διατροφή της και έχει βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά της.

Η πιο καλή μαθήτρια στο pilates ποια είναι; Μα, η Φαίη Σκορδά! pic.twitter.com/Lnb77lXhTu — Flash.gr (@flashgrofficial) July 22, 2026

Η παρουσιάστρια φροντίζει τον εαυτό της, ξεκουράζεται, κάνει τους ορούς με τις βιταμίνες της, πάει για πιλάτες και μετά κολυμπάει κιόλας για να χαλαρώσει και να γυμναστεί περαιτέρω και χωρίς τραυματισμούς μέσα στο νερό.

Καλοκαιράκι και μπανάκι είναι μέσα στο πρόγραμμα για τη Φαίη Σκορδά που απολαμβάνει τις διακοπές της και εντός Αθηνών! pic.twitter.com/88Lphew0gE — Flash.gr (@flashgrofficial) July 22, 2026

Η Φαίη μοιράστηκε μαζί μας στο Ιnstagram την καθημερινή της ρουτίνα στο pilates studio όπου γυμνάζεται και στη συνέχεια ανέβασε και ένα βίντεο από την παραλία, γιατί το καλοκαίρι έτσι πρέπει να το περνάει κανείς!