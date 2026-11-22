Αιχμές κατά της ΕΡΤ άφησε η Φαίη Σκορδά, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση της με τη δημόσια τηλεόραση και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σημερινή ΕΡΤ δεν βλέπει με καλό μάτι την κριτική που ασκεί.

Η παρουσιάστρια, το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να έχει δεχθεί και η ίδια ένα άτυπο «μπλοκ», διευκρινίζοντας πάντως ότι πρόκειται για δική της υπόθεση και όχι για κάτι που γνωρίζει με βεβαιότητα.

«Η τωρινή ΕΡΤ δεν με πολυσυμπαθεί»

«Φαντάζομαι ότι έφαγα και εγώ μπλοκ από την ΕΡΤ, υποθέτω. Φαντάζομαι όμως ότι δεν συνεχίστηκε για φέτος λόγω…», ανέφερε η Φαίη Σκορδά, αφήνοντας τη φράση της στη μέση.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τους τηλεοπτικούς σταθμούς στους οποίους έχει εργαστεί, προχωρώντας ωστόσο σε μια πιο αιχμηρή τοποθέτηση για τη δημόσια τηλεόραση.

«Η ΕΡΤ δεν με πολυσυμπαθεί, γιατί μάλλον… Η τωρινή ΕΡΤ, και τα μαθαίνω, γιατί μάλλον δεν θέλουν την κριτική», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την ενόχληση που εξέφρασε, η Φαίη Σκορδά αναγνώρισε ότι η ΕΡΤ διαθέτει αξιόλογες τηλεοπτικές παραγωγές, διαχωρίζοντας την άποψή της για τη στάση της δημόσιας τηλεόρασης απέναντί της από το πρόγραμμα που παρουσιάζει.

Η ίδια υπογράμμισε ακόμη ότι η ΕΡΤ, ως δημόσιος θεσμός και όχι ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός, οφείλει να δέχεται την κριτική.