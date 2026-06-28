Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή φωτογραφία στην αγκαλιά του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη

Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές από το γαμήλιο τριήμερο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα μοιράστηκε η Φαίη Σκορδά μέσα από τα social media. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι στην Πάρο.

Το τρυφερό στιγμιότυπο

Στη φωτογραφία, η Φαίη Σκορδά βρίσκεται στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ δίπλα τους ποζάρουν φίλοι του ζευγαριού, σε ένα χαλαρό και γιορτινό κλίμα.

Η παρουσιάστρια δεν συνηθίζει να δημοσιεύει προσωπικές στιγμές με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση να ξεχωρίσει.

Οι δυο τους ετοιμάζουν τον δικό τους γάμο

Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στην Πάρο αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής «Buongiorno», συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα στην ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Το ζευγάρι μετρά περίπου πέντε χρόνια κοινής πορείας και πλέον δεν κρύβει τη σχέση του, πραγματοποιώντας και κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Μάλιστα, η ίδια η παρουσιάστρια έχει επιβεβαιώσει πως ο γάμος τους βρίσκεται στα σχέδιά τους, εξηγώντας πρόσφατα ότι η αναβολή του οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην επιθυμία της να απολαύσει τη μεγάλη ημέρα χωρίς πίεση.