Το κλίμα στο «Buongiorno» είναι πλέον ιδιαίτερα φορτισμένο μετά την ανακοίνωση πως η εκπομπή ολοκληρώνει την πορεία της. Λίγο πριν πέσει οριστικά η αυλαία, η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε να αποχαιρετά δημόσια τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκπομπής.

Το «ευχαριστώ» στον Θανάση Φουσκίδη

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε τον δημοσιογράφο του ενημερωτικού τομέα του MEGA, Θανάση Φουσκίδη, θέλοντας να τον ευχαριστήσει για τη συνεργασία τους.

«Πάμε στον Θανάση Φουσκίδη, για να τον ευχαριστήσουμε για την όμορφη συνεργασία. Αγαπημένε μου, καλημέρα», είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος ανταπέδωσε με θερμά λόγια, ευχαριστώντας όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στη Νάνσυ όσο και στην ίδια τη Φαίη Σκορδά.

«Και στη Φαίη, βεβαίως για την γλυκύτητα και την ευγένεια. Και για πολλά άλλα» ανέφερε χαρακτηριστικά

Η αντίστροφη μέτρηση για το τελευταίο «Buongiorno»

Η συγκινητική αυτή στιγμή έρχεται λίγες ώρες μετά την είδηση ότι το «Buongiorno» ολοκληρώνει πρόωρα τον κύκλο του στο MEGA. Όσο πλησιάζει η τελευταία εκπομπή, οι αποχαιρετισμοί ανάμεσα στους συντελεστές γίνονται όλο και πιο έντονοι, με τη Φαίη Σκορδά να κρατά μέχρι στιγμής χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να ευχαριστήσει δημόσια τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια.