Φαίη Σκορδά: Οι φήμες για γάμο φουντώνουν - Oι ερωτικές αποδράσεις και τα πειράγματα των συνεργατών

Η Φαίη Σκορδά είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό φαίνεται στο πρόσωπό της που λάμπει από ευτυχία! Η παρουσιάστρια του «Buongiorno» βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, τον άντρα που έφερε και πάλι χαρά στη ζωή της μετά τον χωρισμό της με τον Γιώργο Λιάγκα και μάλιστα φέρεται να είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.

Προτεραιότητα τα παιδιά

Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα που έχει παιδιά, να προχωρήσει τη ζωή της μετά από ένα διαζύγιο. Η Φαίη είχε πάντα σε προτεραιότητα τον Γιάννη και τον Δημήτρη, ήθελε όμως να κάνει το επόμενο βήμα, απλώς ήθελε να το κάνει στον δικό της χρόνο, με τον κατάλληλο για εκείνη άνθρωπο.

Και φαίνεται τελικά πως στο πρόσωπο του Αλέξανδρου βρήκε τον έρωτα της ζωής της, αφού φουντώνουν οι φήμες που θέλουν το ζευγάρι να επισημοποιεί τη σχέση του μέσα στο 2026! Μην περιμένετε όμως κάποιον μεγάλο θρησκευτικό γάμο, το πιο πιθανό είναι το ζευγάρι να κάνει πολιτικό, ή να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και να ακολουθήσει ένα πάρτι για καλούς φίλους.

Στην αγαπημένη τους Ιταλία

Ο σύντροφος της Σκορδά δεν επιθυμεί να κάνει κοσμικές εμφανίσεις και να κρεμά την προσωπική του ζωή στα… μανταλάκια, κάτι που εκείνη σέβεται απόλυτα κι έτσι το ζευγάρι κρατά γενικά χαμηλούς τόνους. Δεν είναι ότι κρύβονται, απλώς δεν διαφημίζουν τη σχέση και τον έρωτά τους!

Το ζευγάρι λατρεύει την Ιταλία (άλλωστε εκεί έχουν σπουδάσει και οι δυο τους) και πολύ συχνά θα τους πετύχει κανείς στις βραδινές πτήσεις της Παρασκευής και της Κυριακής όταν πάνε κι έρχονται στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις της γειτονικής χώρας. Οι δυο τους μάλιστα γιόρτασαν στην ιταλική πρωτεύουσα τον Άγιο Βαλεντίνο, πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

Πειράγματα με υπονοούμενα

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Άρης Καβατζίκης θέλοντας να πειράξει τη Φαίη τη ρώτησε στον αέρα του Buongiorno: «Παντρεύεσαι, έβγαλες ημερομηνία;». Εκείνη απλώς χαμογέλασε, κάπως αμήχανα και το θέμα δεν πήρε διαστάσεις επειδή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη ξεκίνησαν το τραγούδι!

Το τρολάρισμα συνεχίστηκε και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, με τη Ζαρίφη και τον Ουγγαρέζο να λένε στην παρουσιάστρια πως της κρατάνε μούτρα επειδή πρόκειται να συμβεί κάτι και δεν θα είναι καλεσμένοι! «Α, Φαίη, για τον γάμο σου λένε», έσπευσε να διευκρινήσει ο Καραβατζίκης! «Βγαίνω παντού και λέω για τη Φαίη πως είναι αδερφή μου. Έτσι και δεν με καλέσεις, θα φας μπλοκ», συνέχισε το πείραγμα ο Ουγγαρέζος και η Σκορδά ζήτησε να πάνε σε διαφημίσεις.