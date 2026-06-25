Το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από το μέλλον της Φαίης Σκορδά και της εκπομπής «Buongiorno» έχουν πυκνώσει, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να κάνει λόγο για σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό του MEGA ενόψει της νέας σεζόν.

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώνεται με μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών. Η είδηση ότι το «Buongiorno» ολοκληρώνει πρόωρα την πορεία του στο MEGA έπεσε σαν «βόμβα» στον τηλεοπτικό χώρο, αιφνιδιάζοντας όχι μόνο τους τηλεθεατές αλλά και τους ίδιους τους συντελεστές της εκπομπής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Φαίη Σκορδά ενημερώθηκε σε συνάντηση με στελέχη του σταθμού για την απόφαση να πέσει πρόωρα η αυλαία της εκπομπής, χωρίς όπως όλα δείχνουν, να έχει προηγηθεί κάποια ένδειξη ότι επίκειται μια τόσο δραστική εξέλιξη.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από το Happy Day πως επικοινώνησε προσωπικά με τη Φαίη Σκορδά, περιγράφοντάς την ως ιδιαίτερα στεναχωρημένη και αιφνιδιασμένη. Όπως ανέφερε, η παρουσιάστρια δεν είχε λάβει μηνύματα ότι η εκπομπή της βρισκόταν σε κίνδυνο, ενώ η αγωνία της αφορούσε όχι μόνο την ίδια αλλά και τους συνεργάτες της.

Μέχρι στιγμής η Φαίη Σκορδά δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις. Η μοναδική της κίνηση ήταν μία ανάρτηση στα social media, χωρίς καμία αναφορά στο τηλεοπτικό «διαζύγιο», επιλέγοντας να κρατήσει σιγή μέχρι την τελευταία εκπομπή.

Το παρασκήνιο, πάντως, παραμένει έντονο. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στον τηλεοπτικό χώρο, η απόφαση του MEGA αποδίδεται είτε σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό της πρωινής ζώνης είτε σε οικονομικά δεδομένα και αναζήτηση μεγαλύτερης εμπορικής απόδοσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον σταθμό για τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν στο τέλος του «Buongiorno».

Οι αλλαγές και η αγωνία των συνεργατών

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους συντελεστές της παραγωγής, καθώς πολλοί ενημερώθηκαν για τις αλλαγές την τελευταία στιγμή.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για κλίμα αβεβαιότητας, με αρκετούς συνεργάτες να αναζητούν ήδη την επόμενη επαγγελματική τους κίνηση ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Η επόμενη μέρα για τη Φαίη Σκορδά

Παρά τις εξελίξεις, η Φαίη Σκορδά εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, με σημαντική εμπορική απήχηση και πολυετή παρουσία στον χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις και διερευνητικές επαφές για την επόμενη τηλεοπτική της στέγη, με το όνομά της να παραμένει ιδιαίτερα περιζήτητο.