Φαίη Σκορδά: Στο πλευρό της ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης - Έφυγαν μαζί για τον γάμο της Οικονομάκου

Φινάλε σήμερα για την εκπομπή «Buongiorno» που έριξε αυλαία ύστερα από δύο χρόνια στο Mega κλείνοντας έτσι τον κύκλο της. Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της εμφανώς συγκινημένοι και κάποιες στιγμές αμήχανοι κατά την διάρκεια της εκπομπής, αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό και η παρουσιάστρια είπε:

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει, αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα φέτος να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας και να κάνουμε παρέα» ενώ στην συνέχεια ευχαρίστησε τον πρόεδρο του καναλιού και τους συνεργάτες της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τηλεοπτικές κάμερες και οι φωτογράφοι την περίμεναν έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό και μάλιστα από την πίσω έξοδο - όπως πολύ σωστά υπτοπτεύονταν ότι θα φύγει. Εκεί, ο αγαπημένος της Αλέξανδρος Αθανασιάδης την περίμενε υπομονετικά μέσα στο αυτοκίνητό του.

φωτογραφία NDP

Διακριτικά αλλά με φιλική διάθεση απέφυγε τις κάμερες που απαθανάτισαν τελικά την παρουσιάστρια καθώς έφευγε. Χαμογελαστή και φιλική χαιρέτησε, έστειλε ένα φιλί και αποχώρησε με προορισμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, στο πίσω κάθισμα υπήρχαν βαλίτσες, μιας και το ζευγάρι θα ταξιδέψει για Πάρο, όπου είναι καλεσμένοι στο τριήμερο γαμήλιο γλέντι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.