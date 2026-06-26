Φαίη Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή» - Η Συγκίνηση και η αποκάλυψη στο φινάλε

Η αυλαία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν έπεσε για το Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά να μην κρύβει τη συγκίνησή της στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής το πρωί της Παρασκευής 27 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια υποδέχθηκε τους τηλεθεατές με το τραγούδι «Ταξίδι» της Μαρίνας Σπανού, εξηγώντας πως πρόκειται για το ίδιο κομμάτι με το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή πριν από δύο χρόνια.

«Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή»

Με εμφανή συγκίνηση, η Φαίη Σκορδά απευθύνθηκε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, λέγοντας:

«Δυναμώστε λίγο το τραγούδι. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί».

Η παρουσιάστρια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δώσει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στο φινάλε της σεζόν, επιστρέφοντας στο τραγούδι που συνόδευσε την αρχή της τηλεοπτικής διαδρομής του Buongiorno.

Η αυλαία της φετινής σεζόν

Η τελευταία εκπομπή κύλησε σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, με τη Φαίη Σκορδά να ευχαριστεί τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η παρουσία της Μαρίνας Σπανού στο πλατό αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές του φινάλε, κλείνοντας με συμβολικό τρόπο ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν για την πρωινή εκπομπή του Mega.