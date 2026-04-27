Φαίη Θεοχάρη: «Έζησα bullying στην εφηβική μου ηλικία - Ήμουν 110 κιλά και έκανα γαστρικό μανίκι»

Η Φαίη Θεοχάρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» για τα 110 κιλά που είχε βάλει όταν ήταν μικρή και την έκαναν να περάσει μια πολύ άσχημη εφηβεία αφού καθημερινά βίωνε bullying…

«Έχω βιώσει αρκετό bullying για τα κιλά μου στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε: χάσε και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά. Δεν είναι πολύ εύκολο να είσαι ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115…»

«Ντρεπόμουν να κάνω μπάνιο στη θάλασσα»

«Έχω ζήσει bullying στο να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές.

Είχα μπει σε ένα κατάστημα για να δοκιμάσω ένα ρούχο και μου λέει η πωλήτρια: συγγνώμη κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις και οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτό το κατάστημα, γιατί μπορεί να το σκίσεις».