Φαίη Ξυλά: «Φορούσα καπέλο και έκανα παρακολούθηση στον γιο μου για να δω πού θα πάει»

Η Φαίη Ξυλά τα πάει καλά με τον χρόνο που περνάει και καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου εξήγησε ότι δεν την τρομάζει το ότι έχει «πατήσει τα 50». Μεταξύ άλλων, μίλησε όμως και για την εποχή που ήταν φοιτήτρια και πήγε στην Αμερική για να σπουδάσει ναυτιλιακά, κάτι που τελικά δεν έγινε.

«Οι γονείς μου, μού πρότειναν κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τα ναυτιλιακά. Ευτυχώς που δεν πήγα, δεν ήμουν καθόλου καλή. Θα… βούλιαζαν σίγουρα όλα με μένα. Πήγα στην Αμερική για να το σπουδάσω αλλά δεν γράφτηκα, έκανα διακοπές. Είχα κάνει ένα επιδοτούμενο σεμινάριο δημοσιογραφίας και έφαγα τα λεφτά εκεί» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι η κομψή σιλουέτα της δεν έχει να κάνει με το ότι προσέχει την διατροφή της: «Έχω πατήσει τα 50. Κάνω ωραία δουλειά, χαίρομαι και περνάω καλά. Συνέχεια τρώω τηγανητά, είναι η αδυναμία μου. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με το πώς είναι ο σωματότυπος του καθενός. Έχω φάει μέχρι και πραλίνα πάνω σε ψωμί με τσιπς» ανέφερε.

Μιλώντας για τον γιο της παραδέχθηκε ότι την αγχώνει τώρα που μεγαλώνει το να κυκλοφορεί μόνος του. «Ήδη τώρα που τον αφήνω στην Κέρκυρα να κυκλοφορεί μόνος του... Στην αρχή έκανα παρακολούθηση. Είναι μικρούλης και στην αρχή τον παρακολουθούσα λίγο για να δω, ξέρει να γυρίσει; Παράλληλα, με σταματούσε ο κόσμος και έλεγα «μην μου μιλάτε τώρα, κάνω παρακολούθηση». Πήγαινα το καλοκαίρι με το καπέλο μου και παρακολουθούσα να δω πού θα πάει, να δω αν θα πάει όντως στο σουβλατζίδικο και εάν ξέρει τον δρόμο» εξήγησε.