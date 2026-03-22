Fair play που συγκίνησε: Αθλήτρια του πινγκ-πονγκ σεβάστηκε τον τραυματισμό της αντιπάλου του
Σπάνια στιγμή αθλητικού ήθους στο Πινγκ Πονγκ, με την Κατερίνα Τόλιου να προσαρμόζει το παιχνίδι της λόγω τραυματισμού της αντιπάλου της.
Μια από τις πιο όμορφες στιγμές fair play της χρονιάς χάρισε ο τελικός του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός δεν μετριέται μόνο με τίτλους αλλά και με αξίες.
Η Ιωάννα Γερασιμάτου τραυματίστηκε στο αριστερό της χέρι κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνεχίζοντας ωστόσο τον τελικό με εμφανή δυσκολία και πόνο σε κάθε χτύπημα.
Απέναντί της βρισκόταν η συναθλήτρια και φίλη της στον Παναθηναϊκό, Κατερίνα Τόλιου, η οποία επέλεξε να χαμηλώσει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να προσαρμοστεί στις συνθήκες, δείχνοντας σεβασμό στην αντίπαλό της.