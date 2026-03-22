Fair play που συγκίνησε: Αθλήτρια του πινγκ-πονγκ σεβάστηκε τον τραυματισμό της αντιπάλου του

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές fair play της χρονιάς χάρισε ο τελικός του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πινγκ Πονγκ, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός δεν μετριέται μόνο με τίτλους αλλά και με αξίες.

Η Ιωάννα Γερασιμάτου τραυματίστηκε στο αριστερό της χέρι κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνεχίζοντας ωστόσο τον τελικό με εμφανή δυσκολία και πόνο σε κάθε χτύπημα.

Απέναντί της βρισκόταν η συναθλήτρια και φίλη της στον Παναθηναϊκό, Κατερίνα Τόλιου, η οποία επέλεξε να χαμηλώσει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να προσαρμοστεί στις συνθήκες, δείχνοντας σεβασμό στην αντίπαλό της.