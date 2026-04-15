FAIRFAX: Αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος της FAIRFAX ,Πρεμ Γουάτσα, μίλησε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στο Τορόντο, με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις επενδύσεις του ομίλου στην Ελλάδα και ειδικότερα για την Eurobank, την Eurolife και την Grivalia και εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Όπως ανέφερε, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 145% το 2025 και στο 120% έως το 2030, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, χαμηλότερα από χώρες όπως η Ισπανία και η Φινλανδία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί την επενδυτική βαθμίδα, δημοσιονομική πειθαρχία και σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αναφερόμενος στη μετοχή της Eurobank, ο Πρεμ Γουάτσα σημείωσε ότι παρά την άνοδο 54% το 2025, η αποτίμησή της παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E 10x και μερισματική απόδοση 5%, προσθέτοντας ότι η Fairfax παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της διοίκησης του Φωκίωνα Καραβία.

Ο Πρεμ Γουάτσα αναφέρθηκε και στη Grivalia Hospitality, επισημαίνοντας ότι μετά τις προκλήσεις του 2024 η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση και αναπροσαρμογή της στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Χρυσικός ανέλαβε εκ νέου τον διπλό ρόλο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

Η εταιρεία επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση της λειτουργικής αποδοτικότητας των βασικών της επενδύσεων, με το One&Only Aesthesis στην Αθήνα να καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 25% και ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ το Amanzoe διατήρησε ισχυρές επιδόσεις. Παράλληλα, έργα όπως τα Avant Mar, ON Residence και 91Athens σημείωσαν πρόοδο και βελτίωση βασικών δεικτών.

Η στρατηγική της εταιρείας στρέφεται πλέον σε ένα πολυετές επενδυτικό πλάνο, με στόχο την εδραίωση ισχυρής παρουσίας στη Μεσόγειο στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας. Το 2025 ενισχύθηκε η εστίαση στην ελληνική αγορά και στον τομέα των branded residences, ενώ προχώρησαν αποεπενδύσεις σε Κρήτη και Παναμά, ώστε να δοθεί έμφαση στον βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων.