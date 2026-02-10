Φάκελοι Έπσταϊν: Κοριτσάκι 9 ετών ανάμεσα στα θύματα - Βαριά σκιά πάνω από τη βρετανική μοναρχία

Ένα κοριτσάκι μόλις 9 ετών είναι ανάμεσα στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και διατηρούσε σχέσεις με εν ενεργεία ανώτατο αξιωματούχο ξένης κυβέρνησης, αποκάλυψαν Αμερικανοί βουλευτές αφού εξέτασαν φακέλους μερικώς αποχαρακτηρισμένους.

Οι βουλευτές Thomas Massie (Ρεπουμπλικανός) και Ro Khanna (Δημοκρατικός) δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον έξι άνδρες φαίνεται να εμπλέκονται ποινικά στα έγγραφα.

Το διακομματικό δίδυμο έχει ηγηθεί των προσπαθειών για τη δημοσιοποίηση των «Φακέλων Έπσταϊν» από τον Ιούλιο και πίεσε για την ψήφιση του νόμου περί Διαφάνειας των Φακέλων Έπσταϊν, ο οποίος τελικά υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την ψήφιση του νόμου, οι βουλευτές εξακολουθούν να ζητούν πλήρη διαφάνεια, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα στις 30 Ιανουαρίου περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα.

Ο Massie, βουλευτής από το Κεντάκι, δήλωσε ότι στους φακέλους περιλαμβάνεται άτομο που βρίσκεται «αρκετά ψηλά σε ξένη κυβέρνηση» και κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ να «διορθώσει τα λάθη του».

Ένα από τα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο Massie περιέχει 18 αποσιωπήσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν άνδρες που γεννήθηκαν πριν από το 1970, αναφέρει η DailyMail.

Πολλά ανήλικα μεταξύ των θυμάτων

Η Δευτέρα σηματοδότησε την πρώτη φορά που μέλη του Κογκρέσου είχαν τη δυνατότητα να δουν τα μη λογοκριμένα έγγραφα, επισκεπτόμενα αυτοπροσώπως κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον και αποκτώντας πρόσβαση σε αυτά μέσω των υπολογιστών της υπηρεσίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Μέριλαντ Jamie Raskin, που επίσης επισκέφθηκε το υπουργείο, δήλωσε ότι οι φάκελοι περιλαμβάνουν αρκετά έως τώρα άγνωστα νεαρά θύματα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί μόλις εννέα ετών.

«Διαβάζεις αυτούς τους φακέλους και βλέπεις αναφορές σε κορίτσια 15 ετών, 14 ετών, 10 ετών. Σήμερα είδα και αναφορά σε κορίτσι 9 ετών. Αυτό είναι απλώς εξωφρενικό και σκανδαλώδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Raskin.

Thanks to the latest DOJ doc deluge, I now know that, after I published stories about Jeffrey Epstein in The Daily Beast, he was in a deep panic.https://t.co/0uezkv519g pic.twitter.com/zn5owTaymt — Tina Brown (@TinaBrownLM) February 2, 2026

«Κουλτούρα ατιμωρησίας των ελίτ»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο μετά την κατάθεση της συντρόφου του Έπσταϊν, Μάξγουελ, ο Khanna προειδοποίησε ότι οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο Epstein θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη βρετανική μοναρχία, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ την ατομική παραβατικότητα και αγγίζει τον πυρήνα του πολιτικού και κοινωνικού κατεστημένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον Khanna, η υπόθεση Έπσταϊν ανέδειξε μια «κουλτούρα ατιμωρησίας των ελίτ», υποστηρίζοντας ότι η βρετανική μοναρχία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή στιγμή ευαλωτότητας.

«Αυτή είναι η πιο ευάλωτη στιγμή που έχει βιώσει ποτέ η βρετανική μοναρχία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στην κατάρρευσή της.

Ο Khanna αναφέρθηκε ειδικά στη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν, καθώς και στην εμπλοκή πολιτικών προσώπων όπως ο Peter Mandelson, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των σχετικών φακέλων αποκαλύπτει ένα προστατευμένο δίκτυο ισχυρών προσώπων που επί χρόνια απέφευγαν κάθε λογοδοσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συμβολικές κινήσεις, όπως η αφαίρεση βασιλικών τίτλων, δεν συνιστούν ουσιαστική απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη σιωπή κορυφαίων θεσμικών παραγόντων, σημειώνοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει ευθύνη να απαντήσει τι γνώριζε για την υπόθεση και πότε.

Τέλος, ο Khanna προειδοποίησε ότι εάν η βρετανική μοναρχία καταρρεύσει υπό το βάρος των αποκαλύψεων Έπσταϊν, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το σκάνδαλο απειλεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη διατλαντική ελίτ, με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της βασιλικής οικογένειας.