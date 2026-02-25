Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη σε υπαλλήλους του - Παραδέχτηκε σχέση με δύο Ρωσίδες

Ο Μπιλ Γκέιτς «ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του» αναφορικά με τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης (town hall) με εργαζόμενους του Ιδρύματος Γκέιτς, δήλωσε εκπρόσωπος του φιλανθρωπικού οργανισμού σε γραπτή ανακοίνωση στο Reuters την Τρίτη.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου ήρθαν ως απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) δείχνουν ότι ο Γκέιτς και ο Έπσταϊν συναντήθηκαν επανειλημμένα μετά την αποφυλάκιση του τελευταίου, προκειμένου να συζητήσουν την επέκταση των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών του ιδρυτή της Microsoft.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Journal, ο Γκέιτς παραδέχθηκε ενώπιον του προσωπικού ότι ήταν «τεράστιο λάθος» να περνά χρόνο με τον Έπσταϊν και να εμπλέκει στελέχη του Ιδρύματος Γκέιτς σε συναντήσεις με τον καταδικασμένο χρηματοδότη. Το δημοσίευμα επικαλείται ηχογράφηση από τη συνάντηση.

«Ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν εξαιτίας του λάθους που έκανα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι σχέσεις με τις δύο Ρωσίδες

Η Journal αναφέρει επίσης ότι ο Γκέιτς παραδέχθηκε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με Ρωσίδες, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, ανακάλυψε αργότερα ο Έπσταϊν, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν σχετίζονταν με θύματα του Έπσταϊν.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε ο Γκέιτς στο προσωπικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες του ιδρυτή της Microsoft να ποζάρει με γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Ο Γκέιτς έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν περιοριζόταν σε συζητήσεις που αφορούσαν τη φιλανθρωπία και ότι ήταν λάθος που τον συνάντησε.

πηγή: Department of Justice

Κατά τη Wall Street Journal, ο Γκέιτς ανέφερε στους εργαζόμενους ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν, με τις βοηθούς του, μετά από συναντήσεις τους. «Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με θύματα ή με τις γυναίκες που βρίσκονταν γύρω του», φέρεται να πρόσθεσε.

Η συνάντηση με υπαλλήλους του

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γκέιτς δήλωσε στο Reuters ότι ο Γκέιτς πραγματοποίησε συνάντηση με το προσωπικό, απαντώντας σε ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν.

«Στη συνάντηση, ο Μπιλ μίλησε με ειλικρίνεια, απάντησε διεξοδικά σε αρκετές ερωτήσεις και ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η μοναδική επίσημη τοποθέτηση του Ιδρύματος για το θέμα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ίδρυμα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πραγματοποίησε ποτέ οικονομικές πληρωμές προς τον Έπσταϊν ούτε τον απασχόλησε σε οποιαδήποτε μορφή.

Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος απέσυρε την παρουσία του από τη Σύνοδο AI Impact Summit στην Ινδία, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κεντρική του ομιλία.