Φάκελος Αβραμόπουλου: Σε τροχιά άρσης ασυλίας, άμεσα η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας

Έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 15.00 στη Βουλή ο φάκελος για την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο οποίος περιλαμβάνει το αίτημα για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο QatarGate.



Αναλυτικά τα βήματα μέχρι την άρση της ασυλίας



Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι εκείνο που θα αποφασίσει για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αρχικώς θα προγραμματιστεί η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας η οποία και θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια εάν θα αρθεί ή όχι η κοινοβουλευτική του προστασία. Σε αυτή τη συνεδρίαση ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος δικαιούται να τοποθετηθεί είτε δια ζώσης είτε δια υπομνήματος.

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας αναμένεται να προγραμματιστεί άμεσα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Πρώτος θα λάβει γνώση του υλικού που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο ίδιος ο αναφερόμενος και στη συνέχεια, μόλις σταλεί η σχετική πρόσκληση, και όλοι οι βουλευτές - μέλη της Επιτροπής. Ακολούθως θα οριστεί η σχετική συνεδρίαση στην Ολομέλεια η οποία και θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής του ασυλίας. Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας δικαιούται να τοποθετηθεί Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Κατά πληροφορίες ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές στα αδικήματα που αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Τι υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος



Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει ήδη δηλώσει πως θα ζητήσει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. «Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη», δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, και πρόσθεσε: «δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο».



Ο ίδιος προειδοποίησε πως «κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο».

