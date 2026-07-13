Φάλαινα φυσητήρας λίγα μέτρα από την ακτή στα Καμένα Βούρλα

Ένα σπάνιο θέαμα είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν κάτοικοι και τουρίστες στα Καμένα Βούρλα. Φάλαινα - φυσητήρας εντοπίστηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου να κάνει βόλτα στα ανοιχτά, σε απόσταση 350 μέτρων από την ακτή.

Το στιγμιότυπο έχει καταγράψει τη στιγμή που η φάλαινα αναδύεται για να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα με τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς να φτάσουν σε ύψος 5 μέτρων.

Βίντεο από lamiareport:

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος Μεσογείου και αποφεύγει στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός. Οι ειδικοί αναφέρουν πως το θαλάσσιο κήτος μπορεί να μπερδεύτηκε από τους θορύβους της θάλασσας και να ακολούθησε τα καράβια.



Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι είναι πολύ φιλικό είδος, ωστόσο το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας.

