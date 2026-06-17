Φάμελλος: «Δεν κάνω πολιτική με προσωπικούς όρους» - «Δίπλα στον Τσίπρα για να πέσει ο Μητσοτάκης»

Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί δίπλα στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ώστε να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (17/6) στο Action24 και την εκπομπή «Επόμενη Μέρα».

«Όταν η καθαρή πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε κάτι και η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάτι που έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττή εσωστρέφεια και φθορά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποκρούοντας τη συζήτηση για ενδεχόμενη πρόταση μομφής στο πρόσωπό του από την πλευρά των Νίκου Παππά και Παύλου Πολάκη.

Εξηγώντας την απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ανέφερε: «Μετά τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης στην εκδήλωση στο Θησείο και την κατάθεση της αντίστοιχης αίτησης στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., αποφασίσαμε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι μια θετική πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση της απάντησης στο καθεστώς Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές».

«Αποφασίσαμε ότι την πρωτοβουλία αυτή τη στηρίζουμε, την αντιμετωπίζουμε θετικά και στεκόμαστε δίπλα της συντροφικά. Δεν είμαστε απέναντί της και θα ήταν στρατηγικό λάθος οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Από εδώ και μπρος, με αυτό το δεδομένο, δουλεύουμε για να υπάρχει μια ευρεία σύγκλιση, γιατί για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη χρειάζονται πολύ περισσότερες δυνάμεις», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ερωτηθείς εάν θα πάει στη φετινή ΔΕΘ να εκφωνήσει ομιλία ως αρχηγός κόμματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλουν στο να υπάρξει απάντηση στον Μητσοτάκη».

«Η δική μας τοποθέτηση είναι ότι δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές», είπε, σχετικά με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

«Μακριά από εμένα οποιαδήποτε σκέψη για παραίτηση βουλευτών»

Όσον αφορά τους βουλευτές που ενδεχομένως αποχωρήσουν για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Η δράση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και θα πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Μακριά από εμένα οποιαδήποτε σκέψη για παραίτηση των βουλευτών όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία».

Σχετικά με την κρατική επιχορήγηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση δεν είναι αποδεκτή, όταν κόσμος αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον μήνα». «Ο κόσμος το ερώτημα που μας θέτει είναι αν θα είμαστε όλοι μαζί για να φύγει αυτό το καθεστώς».

«Απορρίπτω οποιαδήποτε συζήτηση για κρυφές συνεννοήσεις»

Για την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα πολιτικά και προσωπικά είναι πολύ καλή έως άριστη. Ωστόσο, όσα έχουμε να πούμε για πολιτικά ζητήματα πρέπει να λέγονται δημόσια. Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εγώ παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του. Απορρίπτω κάθε λογική για κρυφή συζήτηση και συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα».

Στην ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε έναν συνδυασμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Δεν κάνω πολιτική με προσωπικούς όρους. Πάλεψα για να υπάρχει ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Έχω κάνει πολλά και προσωπικές υπερβάσεις και θα συνεχίσω να κάνω προκειμένου να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με το posokanei.gov.gr, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων;».