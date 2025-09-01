Φάμελλος: «Εικασίες» τα περί κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, «Θετικό ότι παίρνει πρωτοβουλίες»

«Εικασίες» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, το βράδυ της Δευτέρας (1/9) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά πως όλοι έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πολιτικές πρωτοβουλίες, πολύ δε περισσότερο ο πρώην πρωθυπουργός που έχει και το πολιτικό βάρος και την πολιτική αξία να το κάνει».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως «όχι μόνο δεν θα απαγόρευε κανείς αλλά θα επιδίωκε να υπάρχει ενεργότατη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα» και υπογράμμισε πως είναι θετικό ότι ο πρώην πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για «προοδευτικές απαντήσεις».

Μιλώντας στο Action 24, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για «κοινές πρωτοβουλίες για προοδευτικό ψηφοδέλτιο και για «μια προοδευτική απάντηση».

Τόνισε πως ο ίδιος είναι παρών σε όλες τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα και χαρακτήρισε εικασίες όσα ακούγονται περί νέου κόμματος, καθώς «δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχουν απαντηθεί». Είπε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προσπάθειες για να υπάρξει «κοινός βηματισμός στην Κεντροαριστερά».



Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως «πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν» και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας πως -ενόψει ΔΕΘ- «προσπαθεί να υπερβεί το πολιτικό πρόβλημα με φοροαπαλλαγές». Είπε χαρακτηριστικά ότι «με ημίμετρα και πασαλείμματα δεν μπορεί να σωθεί η ελληνική οικονομία» και σημείωσε ότι να γίνουν εκλογές είναι προς συμφέρον της χώρας και το λαού

Πρόσθεσε ακόμη ότι στη ΔΕΘ «θα καταθέσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ».